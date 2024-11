Sport.quotidiano.net - Champions League, italiane in campo per la quinta giornata: programma e orari tv

Bologna, 25 novembre 2024 – C’è una sola squadra a punteggio pieno dopo quattro giornate di, ma lesono pienamente in corsa per i rispettivi obiettivi. Il Liverpool comanda con 12 punti una classifica molto corta, con Sporting, la sorpresa Brest, Monaco e Inter a inseguire a quota 10 punti, un pokerissimo di squadre che appare avere chance importanti di qualificazione diretta agli ottavi. Resta però il mucchio selvaggio subito dietro, con Barcellona, Dortmund e Aston Villa a 9, poi l’Atalanta nona, quindi in posizione di attacco, a quota 8, un punto meglio della Juve, reduce da una sconfitta e un pari. Si è rilanciato anche il Milan dopo la vittoria di Madrid, risalito a 6 punti e con i primi otto posti non così lontani. Più in difficoltà il Bologna, un punto in quattro partite, e distante quattro lunghezze dal ventiquattresimo posto che significherebbe playoff di spareggio (tra l’altro i rossoblù non hanno ancora segnato).