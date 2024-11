Lettera43.it - Boccia scrive a Mattarella: «Subito una mortificazione della mia persona senza precedenti»

Maria Rosaria, l’imprenditrice al centrovicenda che ha portato alle dimissioni dell’ex ministroCultura Gennaro Sangiuliano, ha indirizzato una lettera al presidenteRepubblica Sergioin occasioneGiornata nazionale contro la violenza sulle donne.ha denunciato una «miain quanto donna,» e accusa un sistema d’informazione che «tenta di svilirla e annullarla con atteggiamenti prevaricatori». La premier Meloni viene chiamata in causa per aver, a suo dire, contribuito a creare «l’immagine fuorviante di una donnamorale per salvaguardare logiche di partito. Mi ha dato in pasto a un intero Paese». La 41enne ha espresso inoltre il suo interrogativo su un contesto che alimenta «il sospetto di una propria leggerezza morale», quando una donna raggiunge un «traguardo con sacrificio».