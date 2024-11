Big Luca Luca Marani Alessandro Berton Hamza Mourai Michele Leka e Davide Caiazzo | la finanza indaga su presunte truffe

Leggi su Citypescara.com

Questa settimana l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), più nota come Antitrust, ha fatto sapere di aver avviato un’indagine su sei influencer «che promettono guadagni facili e certi» per capire se abbiano attuato pratiche commerciali scorrette. I nomi dei coinvolti potrebbero dire qualcosa a qualcuno, visto che sono persone diventate note e visibili in una certa bolla di internet, ma i cui video sui social sono spesso proposti anche a utenti che non sono interessati a questo genere di affari: sono BigDe Stefani),.@germano Influencer sotto il mirino dell’antitrust. Sonoti per pratiche pubblicitarie scorrette e promesse di guadagni facili lavorando poco. Cosa sta succedendo tra gli influencer e creator? Tra loro anche BigMariani,#influencer #influencers #creator #big#antitrust #indagini #fuffaguru ? suono originale –Germano Nonostante l’indagine sia limitata alla materia di competenza dell’Antitrust e se ne sappia molto poco, è una notizia piuttosto importante perché è la prima istruttoria di questo garante rivolta a un tipo di personaggi, che nel gergo di internet sono noti come “fuffa guru”, che negli ultimi anni sono diventati sempre più diffusi e visibili online, attirando seguaci e molte critiche.