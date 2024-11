Basket | Italia ko con l’Islanda ma qualificata agli Europei 2025

Leggi su Sportface.it

L’Italcade in casa contronella quarta giornata delle qualificazionidi. Gara sottotono degli azzurri, probabilmente derivante dalla notizia del pass conquistato per il manifestazione continentale arrivata poco prima del match (in virtù della vittoria della Turchia sull’Ungheria oggi pomeriggio), che perdono 81-74 contro la squadra di Pedersen. Incredibile prova di Kristinn Palsson, che chiude con 22 punti e l’86% dal campo (5/6 da tre, 1/1 da due e 5/5 ai liberi). Bene anche Frikriksson con 15 punti, 6 rimbalzi e 8 assist.poco attiva in fase difensiva e decisamente fallosa dal campo, soprattutto dalla media distanza (40%). L’ultimo a mollare è Ricci, che mette a segno 18 punti tutti nel secondo tempo e prova fino alla fine a trascinare all’insperata rimonta gli azzurri.