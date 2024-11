Ilgiorno.it - Basciano e San Vittore: non volevo crederci

Se all’uscita dal carcere Alessandro, il dj influencer da un milione di follower, era un fiume in piena di post al vetriolo sulla sua ex Sophie Codegoni e promesse di far volare gli stracci, arrivato il gran giorno dell’"ora parlo io", "ora dico tutto", davanti a Fabrizio Corona, si è limitato a constare che "non sta bene, anche se all’apparenza sembra sereno", ha confermato che Sophie è una bravissima donna "eh sì abbiamo fatto una bambina insieme", poi si è detto "deluso più che arrabbiato". "Falsissimo", il nuovo format di Corona, accompagna l’ennesima puntata della vicenda chiusa a favore dicon la scarcerazione. Quarantotto ore a Sancon l’accusa di atti persecutori di tale gravità da essere ritenuto "pericoloso socialmente" devono essere state dure, questa è stata realtà, non fiction.