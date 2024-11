Ilfattoquotidiano.it - Badante si impossessa dell’eredità milionaria di un imprenditore: confiscati 2 milioni di euro

Oltre 2disono statidai finanzieri del Comando provinciale di Palermo a una donna condannata per autoriciclaggio, ritenuta responsabile di circonvenzione di incapace, reato provato in giudizio ma per il quale è stata prosciolta per intervenuta prescrizione. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura generale presso la Corte d’appello di Palermo. Le indagini eseguite dalla Compagnia di Bagheria tra il 2015 e il 2018, avevano permesso di svelare il disegno di spoliazione patrimoniale a danno di un benestanteitalo-americano, del figlio disabile ed erede universale di tutti i suoi beni, attuato dalla, originaria di Misilmeri (Palermo).La stessa era stata assunta quale assistente del riccodi origine siciliana, già titolare di un’importante catena di lavanderie negli Stati Uniti e rientrato in Italia per gli ultimi anni della propria vita insieme al figlio, affetto da una grave patologia.