Atalanta Gasperini | Grande momento campo sintetico novità

“Siamo in un. La classifica è molto corta e tiene aperti diversi scenari. Dobbiamo continuare così. Lo Young Boys ha già messo indifficoltà l’Inter su questo. Non è una partita scontata. Dei convocati l’unico non al 100% è Djimsiti, che ha un po’ di fastidio a calciare. Kolasinac e Bellanova stanno bene. Zappacosta dovrebbe tornare in gruppo tra una settimana. Scamacca e Retegui hanno caratteristiche diverse. Devono entrambi migliorare in tanti aspetti. Retegui fagioco di squadra e non ci aspettavamo così tanti gol. Scamacca aveva raggiunto unlivello di condizione, ora servirà ancora un po’ di tempo per recuperarlo”. Queste le parole di Gian Piero, tecnico dell’, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League in casa dello Young Boys.