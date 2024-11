Biccy.it - Amori vip e due di picche, confessioni Carmen Di Pietro a Belve

Domani sera Francesca Fagnani tornerà in onda con una nuova puntata di. Oltre a Valeria Golino e Gianmarco Tamberi, ci sarà ancheDia dare un tocco di colore alla serata. Trasuvip e preghiere notturne, la poetessa del Grande Fratello Vip ha confermato lo storico incidente fisico che le è capitato un ventennio fa in aereo: “Se la famosa esplosione in aereo di una mia protesi è una fake news? No non mi sono inventata proprio nulla. Non era una bufala. Mi scoppiò una tet*a in volo! Non dico mica bugie è scoppiata davvero mentre ero in volo“.Ditravip e le preghiere notturne dopo la lettura di Topolino.L’ex concorrente di Tale e Quale Show ha anche confessato di essere molto credente e di pregare tanto: “Sì sono molto cattolica e credente.