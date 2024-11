Quotidiano.net - Alec Baldwin premiato a Torino: “Negli Usa solo il cinema sa raccontare la realtà”

, 25 novembre 2024 – Dopo Sharon Stone, Angelina Jolie, Rosario Dawson, alFilm Festival, ospite d’onore, arriva, che ha ricevuto il premio “Stella della Mole“ e che ha presentato al festival Caccia a ottobre rosso, il film del 1990 che ha interpretato al fianco di Sean Connery. Il festival, per la prima volta con la direzione artistica di Giulio Base, rende omaggio all’attore di Getaway, di Malice, del Codice Mercury, all’attore con la faccia da duro e gli occhi di ghiaccio, finitoultimi anni in un tritacarne mediatico, dopo la tragedia che lo vide involontario protagonista. ? v “Sono stati anni molto difficili, per me e per mia moglie – si lascia sfuggire l’attore – La gente non voleva più lavorare con me e questo mi faceva stare male. Ma piano piano, tutto sta migliorando”.