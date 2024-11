Lanazione.it - 25 novembre, i movimenti femminili in piazza della Signoria: "Basta violenze"

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 252024 - Donne vita e libertà, Nosotras, Nonunadimeno. Sono tanti, tantissimi iche non sono mancati all'iniziativa ina Firenze lanciata dal nostro gruppo editoriale, nell’ambito del progetto #QNxLeDonne. Insieme a loro, i sindacati come Cgil Donne, Cisl Donne e Uil Fpl. Lo slogan “Donna, vita, libertà” è stato gridato nelle strade di tutto l'Iran, nelle aule scolastiche, nei luoghi di lavoro. E viene sventolato anche a Firenze, in occasione del 25: "La violenza non è solo fisica ma anche psicologica, verbale. Togliere la libertà a una donna, come sta succedendo in Iran, è violenza" dice Ghissu Mossoumnia. Incontro la violenza sulle donne: “Siamo tutti coinvolti” "Not a single story. Se condividi puoi salvare anche la vita di un'altra persona".