Isaechia.it - Verissimo, Carmen Russo parla del momento di “crisi” vissuto con Enzo Paolo Turchi e racconta: “Quando sono entrata in casa, non mi guardava neanche in faccia…”

Leggi su Isaechia.it

Tra i protagonisti dell’attuale edizione del Grande Fratello c’è stato anche, il ballerino e coreografo che nelle scorse settimane ha lasciato il reality per fare ritorno dalla sua famiglia, composta dae dalla piccola Maria.Il percorso delladiè stato caratterizzato da momenti di grande riflessione che lo hanno portato anche a mettere in discussione il suo rapporto con la moglie, la quale per rassicurarlo circa l’amore che prova per lui ha deciso di entrare alcuni giorni, durante i quali i due hanno avuto modo di stare insieme e confrontarsi, risolvendo così quei piccoli problemi che tanto avevano provocato angoscia nel ballerino.Intervistata da Silvia Toffanin ahato proprio dei giorni passati dentro lacon il marito e del loro sentimento, ma prima ha volutore le emozioni provate una volta cheha fatto ritorno a:Io inizialmente mi ero molto dispiaciuta, perché aveva fatto un bel percorso, però ha fatto due mesi che è la durata di un reality normale, il Grande Fratello ha dei tempi lunghissimi.