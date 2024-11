Gaeta.it - ‘The B Project’: Una mostra d’arte che esplora la connessione tra luce, architettura e creatività

Lasi svolgerà dal 28 novembre al 1 dicembre presso la storica 'Casa del Atrio' a Città del Messico, un'opera dell'architetto Antonio Attolini Lack. Questo evento offre un'opportunità unica perre l'interazione tra arte e, con un focus particolare sull'uso della lettera B, che accomuna diversi artisti, tra cui Betsabeé Romero, Bradley Narduzzi, Barry Wolfryd, Bonvicini e Benito Macerata.La Casa del Atrio: Un gioiello architettonicoLa 'Casa del Atrio' si distingue per il suo straordinario atrio centrale, che trasforma l'atmosfera interna a seconda delladel giorno. Questa struttura non è solo un luogo espositivo, ma un ambiente pensato per stimolare unaemotiva tra lo spettatore e l'opera. La casa è attualmente sede di unacollaterale tra Galeria Errante e NM Contemporaneo, che presenta un connubio tra arte e design contemporaneo.