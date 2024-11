Liberoquotidiano.it - 'The B Project' nella Casa dell'Atrio a Città del Messico in mostra l'arte di Benito Macerata

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - 'The B' è la nuovache prenderà il via il 28 novembre, fino al 1 dicembre, all'interno'iconica 'del' adel, progettata da Antonio Attolini Lack. Uno spazio dove luce, colore e architettura incontrano l'. In questa meravigliosa residenza saranno esposte le opere di vari artisti, con la lettera B in comune, come Betsabeé Romero, Bradley Narduzzi, Barry Wolfryd, Bonvicini e. Questo gioiello architettonico si distingue per il suocentrale che trasforma l'atmosfera durante tutta la giornata. Attualmente, laospita unacollaborativa tra Galeria Errante e NM Contemporaneo che presenta opere die design contemporaneo, creando un dialogo unico tra l'architettonico e il visivo. Galeria Errante è una galleria nomade, fondata nel 2015 da Alessandra Migliano, gallerista e curatrice d'italo-messicana nata e cresciuta in, che è riuscita a incorporare grandi nomimessicana e internazionale nel corsoa sua carriera.