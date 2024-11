Quotidiano.net - Streghe e antichi romani fanno volare gli incassi negli Usa

Wicked, l'adattamento cinematografico dell'omonimo musical in scena a Broadway dal 2003, è il film più visto in Nord America e incassa 114 milioni di dollari nel fine settimana che dà il via alle festività del Ringraziamento. La pellicola è la trasposizione cinematografica del primo atto del popolare spettacolo. Prodotto dalla Universal Pictures, diretto da Jon M. Chu e interpretato, tra gli altri, da Ariana Grande e Michelle Yeoh, il musical ha raccolto altri 50,2 milioni di dollari al botteghino internazionale, portando il suo bottino globale a 164,2 milioni di dollari. Wicked era particolarmente atteso dal pubblico femminile e dalle famiglie, che hanno acquistato quasi il 75% dei biglietti venduti. Gli uomini, invece, si sono riversati nelle sale per vedere il sequel de Il Gladiatore, che dopo 24 anni riporta in scena l'Impero romano visto da Ridley Scott e ha incassato 55,5 milioni di dollari (220 a livello mondiale).