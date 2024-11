Ilrestodelcarlino.it - “Stop all’omertà, fuori i piani speciali”. Oltre duecento alluvionati arrabbiati in piazza

Ravenna, 24 novembre 2024 – “”, “Rivoglio la mia vita di prima!”, “Voglio sentirmi di nuovo sicuro in casa mia”. Erano sono alcuni dei cartelli che questa mattina, domenica 24 novembre, si sono visti indel Popolo a Ravenna per la manifestazione di protesta dei comitati deglidi Ravenna, guidati dal coordinatore Enrico. Circa 250 persone si sono date appuntamento nel cuore della città per chiedere e ottenere risposte immediate da tutti i livelli istituzionali e la convocazione di un tavolo unico,a ribadire la rabbia di chi si sente dimenticato. “Così come sta andando non va bene per niente”, ha detto dal palco Enricoche ha chiamato a testimoniare 14 persone tutte colpite dall’alluvione e che hanno deciso di mobilitarsi.