Ilfattoquotidiano.it - Separazione delle carriere, De Raho: “Indebolire la magistratura mette a rischio la democrazia. Se non ci muoviamo perdiamo la libertà”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Cafiero Denel corso del suo intervento nella prima giornata di Nova, l’evento conclusivo dell’assemblea costituente M5S: “Laè finalizzata all’indebolimento della, i magistrati sono i nemici di questa politica che vuole soffocare ladei cittadini. Norme fatte per combattere il dissenso”.“Il governo vuole togliere ladi espressione, indebolendo lasi indebolisce la. Dividere Pm e giudici significa creare una spaccatura nell’ordine giudiziario. Vogliono che lasi adegui al ministro della Giustizia di turno. Chi paga questo indebolimento è il cittadino e dà il via libera a mafiosi e corrotti. Se non cici verrà a mancare la”L'articolo, De: “lala