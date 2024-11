Feedpress.me - Scivola per una decina di metri e sbatte con la testa. Escursionista gravemente ferito nel Palermitano

Leggi su Feedpress.me

Tempestivo intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano e del IV Reparto Volo della Polizia di Stato nella zona di Poggio San Francesco, nel territorio di Monreale in provincia di Palermo, per undopo una caduta . L'uomo, 85 anni, originario di Roma, stava partecipando ad un'escursione con un gruppo che aveva come destinazione finale la cima della Pizzuta.