Rinasce Palazzo Guiccioli Apre le porte il ’Museo Byron e del Risorgimento’ | Un luogo dinamico della vita

"Con questo sole, questa mattina,avrebbe fatto una bella cavalcata in pineta". Antonio Patuelli, presidenteCassa di Ravenna, ha esordito con un rimando ai diari ravennati del celebre poeta inglese, davanti alla sala piena di. Il complesso museale di via Cavour dedicato a Lorde al Risorgimento aprirà ufficialmente il 29 novembre. "E se questo è il salone principale – ha aggiunto – non posso trattenermi dal dire che proprio in queste stanze, dopo il pranzo, quando il conteandava a riposare, il cicisbeo diventava un amante appassionato tutti i giorni, con una sistematicità tutta inglese". Patuelli è stato primo ideatore del progetto, insieme all’allora presidenteFondazione Cassa di Ravenna, Lanfranco Gualtieri, seguito dall’attuale Giuseppe Ernesto Alfieri.