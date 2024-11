Lanazione.it - Rete della Solidarietà compie 2 anni. Attestati a chi l’ha sostenuta

duedi attività lacomunale, istituita a novembre 2022 per un’azione coordinata sul territorio a favore di chi è in difficoltà. "La– spiega l’assessore al sociale Stefano Pellegrini – nasce con l’obiettivo di creare un tavolo di programmazione e di lavoro, al quale ognuno porta il proprio contributo in termini di impegno e di idee, coordinando ogni iniziativa per evitare sovrapposizioni, bensì unendo le forze per mettere in campo interventi mirati e potenziare il sostegno verso persone e nuclei familiari che si trovino in situazioni di bisogno o di disagio". Un’idea che è stata accolta con entusiasmo dalle associazioni che hanno prontamente aderito a questo progetto: la Croce Bianca di Querceta, la Croce Rossa di Ripa, le San Vincenzo di Seravezza, Ripa e Querceta, l’Anffas, l’Associazione Nazionale di Famiglie e Persone con disabilità intellettive e la Misericordia di Seravezza.