Promessa mantenuta | presenza importante in Napoli-Roma

non è una partita banale, arriva dopo la sosta e i giallorossi vorranno uscire dalla crisi: sugli spalti unaimportantissimaBig match allo stadio Maradona. Alle ore 18:00 di questo pomeriggio si affrontano, per dare continuità alle buone prestazioni o per uscire dalla crisi. Antonio Conte farà da padrone di casa e aprirà le porte a Claudio Ranieri, tornato dopo qualche mese di pausa e a seguito di un annuncio che assomigliava molto ad un ritiro dalle scene.Un tempo il derby del Sole coinvolgeva anche i tifosi, ma a causa di qualche famoso episodio in campo (l’esultanza di Salvatore Bagni verso la Curva Sud) e fuori, il gemellaggio tra le due tifoserie si è trasformato in rivalità. Sarà un piccolo derby anche per Aurelio De Laurentiis, poiché il presidente delè nato ae ha sede degli uffici della Filmauro proprio nella Capitale.