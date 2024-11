Quotidiano.net - PagoPA, 21 miliardi di euro di transazioni per le utility nel 2024: a chi conviene e perché

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 24 novembre– E’ ormai divenuto a tutti gli effetti uno dei canali privilegiati per il pagamento delle utenze domestiche. Parliamo del canale digitale, e in particolar modo della piattaforma. Nei primi 10 mesi del, infatti, sono stati registrati ben 21didi. Circa 800 società usanoLa piattaforma, nata con lo scopo di migliorare la comunicazione fra cittadini e servizi pubblici, è riuscita nell’anno in corso a raggiungere dati che ne decretano il successo, dopo inizi non facilissimi. Lesono una delle voci più importanti nel computo delleeffettuate, come dimostrano i dati elaborati da Adnkronos. Sono circa 800 le società che utilizzano la piattaforma, sia aziende distributrici che rivenditori, e da gennaio a ottobre lehanno raggiunto i 122,5 milioni, circa il 35% del totale, per un volume complessivo di 20,8di, su un totale di 351,1 milioni di