Sport.quotidiano.net - "Ora vediamo meno nuvole sopra di noi". Dossena: "Bravi tutti, ma continuate così"

La Spal supera anche la Torres per la terza vittoria consecutiva, il Mazza esplode di gioia, la Ovest chiama sotto la curva tutta la squadra e mistercerca di predicare tranquillità nel dopo gara. Ma sotto sotto si vede che anche il mister spallino vede finalmente l’inizio dell’uscita da un tunnel che è stato un incubo fino a quindici giorni fa. "Non ho visto cose negative ine novanta i minuti – commenta ai microfoni–, affrontavamo una signora squadra con ottime individualità e anche un ottimo gruppo. Mi è piaciuto il fatto che ogni volta che loro provavano a calciare in porta c’è stata l’opposizione di un nostro giocatore tra la porta e il pallone. Galeotti è riuscito a fare ottimi interventi anche lui. Siamo rimasti concentrati per novanta minuti,molto positivi.