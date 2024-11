Ilrestodelcarlino.it - No all’accorpamento di infanzia e primaria

Una diffida verso l’accorpamento della scuola dell’e dellapresso la ‘Della Valle’ che, in queste ore, viene sottoscritta principalmente dai genitori dei bambini che frequentano le due scuole (e che è stata preparata da un genitore avvocato che si è messo a disposizione della causa); una raccolta di firme che, invece, sta circolando tra i cittadini: va in questa direzione la strategia adottata dai genitori e dalla gente di Casette perché venga rivista l’idea del trasferimento, a metà anno scolastico. Nel corso dell’assemblea pubblica, molto partecipata (nonostante fossero assenti sia il parroco, sia la dirigente scolastica) è stata ricostruita la vicenda che ha portato a maturare una decisione, contestata nei contenuti oltre che nel metodo utilizzato dai dirigenti degli uffici comunali nel fare l’ispezione alla ‘Della Valle’, "che ci ha lascito allibiti" e sono emersi un paio di fatti nuovi: "La preside ha incontrato la Commissaria Straordinaria che ha detto che l’edificio non è idoneo, ma non ha spiegato per quale motivo" hanno riferito i genitori, aggiungendo che dal parroco avevano appreso che era stato contattato telefonicamente "dall’ufficio tecnico comunale, informandolo che gli sarebbe arrivata una lettera con la richiesta di dimostrare, o comunque produrre certificati di conformità degli impianti dell’attuale sede della scuola dell’".