Mestre devastato il pronto soccorso | arrestato un 50enne irlandese

Paura all’ospedale di, dove un uomo di 50 anni, di nazionalità, è statodopo aver distrutto la sala d’attesa dele terrorizzato personale sanitario e pazienti. L’aggressore, in evidente stato di alterazione, ha obbligato le infermiere a rifugiarsi con alcuni pazienti nella guardiola e ha messo a rischio anche una donna in travaglio, successivamente messa in salvo con il suo bambino. Non si registrano feriti.Monitor distrutti e guardiola sotto attaccoL’episodio è avvenuto nella notte, quando l’uomo, dimesso poco prima dopo aver smaltito una sbornia, ha iniziato a devastare la sala d’attesa. Con un PC sradicato dalla guardiola e un triangolo segnaletico preso da un carrello per le pulizie, ha distrutto tutti gli otto grandi monitor segnaletici, lanciato sedie e tentato di forzare le porte della guardiola, dove si erano rifugiati pazienti e personale.