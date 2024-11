Oasport.it - LIVE Sinner-Griekspoor 7-6, 2-1, Italia-Olanda 1-0 Coppa Davis in DIRETTA: break del n.1 alla prima occasione!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Primo doppio fallo della partita per.15-0 Lunga la risposta di rovescio dell’olandese.19.05 Entra il fisioterapista dell’, problemi al polso destro per.2-1 BREAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKKK!!! Sontuosa risposta di, che allunga lo scambio e porta l’olandese a mettere in rete il diritto! Pazzesco il n.1 al mondo: ha ottenuto ildisponibile della partita!Let sulla sassata al centro.30-40 Sul nastro e poi in corridoio il rovescio del n.40 del mondo.Seconda di servizio.30-30 Pazzesco. Altro servizio vincente, stavolta esterno.15-30 Battuta vincente al centro,aveva giocato un serve&volley.0-30 Sul nastro e poi nel campo olandese la pcorta di. E’ lavolta che il nastro è stato favorevole per l’in queste Finals.