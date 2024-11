Sport.quotidiano.net - Le scelte dell’allenatore. Cataldi torna al centro. Gud (e Biraghi) a casa

La notizia era nell’aria ormai da qualche giorno ma per averne la conferma è servito attenere l’elenco dei convocati per Como, reso noto dalla Fiorentina nel primo pomeriggio di ieri: anche per la trasferta del Sinigaglia Albert Gudmundsson è stato costretto ad alzare bandiera bianca, con l’obiettivo però di potersi rendere disponibile in vista della sfida di giovedì in Conference con il Pafos. Gli appena due allenamenti svolti in gruppo dall’islandese (venerdì e ieri) non sono stati ritenuti sufficienti dallo staff medico per dare il via libera al numero 10 che tuttavia, per il match europeo della settimana prossima, conta non solo di sedere almeno in panchina ma di giocare in corso d’opera uno spezzone di gara. A Firenze è rimasto a sorpresa anche il capitano, Cristiano, messo ko da un affaticamento al polpaccio sinistro.