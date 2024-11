Agi.it - L'Atalanta espugna Parma e vola in vetta

AGI - Settima vittoria consecutiva in campionato per un'che non smette di correre: i bergamaschi passano 3-1 anella sfida valevole per la 13 giornata di Serie A. Decisivi i gol di Retegui, Ederson e Lookman, mentre a nulla serve il lampo della speranza emiliana firmato Cancellieri. La squadra di Gasperini aggancia così momentaneamente inl'Inter a 28 punti, mentre gli uomini di Pecchia tornano a perdere dopo la vittoria di Venezia restando fermi a quota 12. Quattro minuti sul cronometro e i bergamaschi vanno subito avanti con il solito Retegui, che incorna da due passi sul cross perfetto di Bellanova trafiggendo Suzuki per l'1-0 ospite. Passano altrettanti giri di lancette e la Dea troverebbe anche il raddoppio, ma una posizione millimetrica di fuorigioco di Lookman su tocco di Pasalic rende tutto vano.