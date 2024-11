Ilrestodelcarlino.it - La Lube punta al poker. Derby in casa Boninfante

A caccia della quarta sognando di lasciare il quarto. Laè di scena a Taranto oggi, ore 18, per la 9° giornata di andata di SuperLega e i biancorossino al 4° successo di fila. L’eventualecontro i pugliesi, penultimi, potrebbe significare abbandonare la quarta posizione ed andare ad impossessarsi del gradino più basso del podio. Civitanova infatti si presenta al PalaMazzola con 16 punti mentre Piacenza è avanti appena una lunghezza, ma gli emiliani hanno la difficile trasferta di Verona. Il terzo posto e la possibilità di consolidare il fattore campo per i quarti di Coppa Italia sono motivi in più per laper acciuffare quell’affermazione esterna sempre sfuggita in campionato. All’interno del match anche il suggestivoin famiglia con protagonisti Mattiae suo padre Dante, ex regista di grande talento e coach degli ionici alla prima esperienza in A1 (coadiuvato da Samuele Papi).