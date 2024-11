Gaeta.it - La dieta di Tina Cipollari che le ha fatto perdere 10 chili

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitterha condiviso lache le ha10: l’opinionista è in splendida forma. Ecco come ci è riuscita!in questi ultimi anni ha subito una trasformazione fisica evidente. Se nelle prime sue apparizioni ha mostrato un fisico longilineo, con il passare del tempo le sue rotondità si sono accentuate, mettendo in risalto la sua bellezza giunonica. Senza rinunciare ai suoi punti di forza,ha intrapreso unache le ha10in poco tempo.Amatissima dal pubblico del dating show di Maria De Filippi,riesce sempre a catalizzare l’attenzione dei fan, sia con le sue battute pungenti sia con la sua autoironia. Memorabili sono i litigi con Gemma Galgani, che ormai hannola storia del seguitissimo programma di Canale 5.