Ilgiorno.it - Incidente a Carate Urio, auto con a bordo due bimbi si ribalta e rompe tubi del gas: famiglia in ospedale

Leggi su Ilgiorno.it

(Como), 24 novembre 2024 - Intervento dei vigili del fuoco oggi poco dopo le 15 a, in via Regina Vecchia, per unstradale nel quale l’si èta. In posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, per soccorrere unacomposta da un uomo di 37 anni, una donna di 29, e due bambini di 3 e 7 anni, maschio e femmina. Il 118 è intervenuto con due ambulanze e un’medica di Como. Nelmento l'ha urtato diversi veicoli parcheggiati, terminando la corsa contro un cancello di un abitazione che è stato divelto dal binario, finendo a sua volta contro un’parcheggiata. Sono inoltre stati danneggiati alcunidel gas, causando una perdita, e la necessità di messa in sicurezza, su cui sono provvisoriamente intervenuti i vigili del fuoco in attesa dei tecnici dell’azienda del gas.