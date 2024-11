Quifinanza.it - In Spagna multe per 180 milioni a 5 compagnie aeree, costi extra su bagagli e posti

salate incontro cinquelow cost: il Ministero dei Diritti sociali e del Consumo ha comminato sanzioni per quasi 180di euro per punire “pratiche abusive”, come quella di far pagare un supplemento per ilo a mano o per prenotare un posto vicino a un minore o a una persona disabile.Le autorità hanno contestato anche la scarsa trasparenza nelle informazioni precontrattuali sul prezzo finale e l’impossibilità di pagare in contanti in aeroporto per alcuni servizi aggiuntivi. Nel mirino anche l’imposizione di “una tassa sproporzionata e abusiva per la stampa della carta d’imbarco” in aeroporto.A Ryanair il colpo più duroIn origine erano state alcune associazioni dei consumatori a denunciare presunte pratiche occulte dellelow-cost interessate.