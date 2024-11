Glieroidelcalcio.com - Il gagliardetto dei Kickers: i “calciatori”‘di Offenbach!

Ildeinascono, nel 1901, dall’accorpamento di cinque compagini della cittadina dilocalità a poca distanza da Francoforte nel Land dell’Assia. La storia del club raggiunse il suo apice negli anni Cinquanta. In quel periodo, sfiorò, in due occasioni, la vittoria del campionato tedesco. Si affermò nella stagione 1969 – 1970 in Coppa di Germania, il trofeo di maggiore importanza conquistato dai bianco rossi. Ilodierno è l’esemplare che venne consegnato prima dell’amichevole disputata il 29 agosto 1956 contro il Barcellona di Kubala, Ramallets e Saurez.Unaffine a quelli di altre squadre tedesche nei dettagli ad esempio quelli utilizzati dal Bayern negli anni Sessanta accomunati a questoper la presenza di passamaneria nel bordo superiore.