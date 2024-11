Iltempo.it - Il filosofo a processo per violenza rinuncia alla Fiera. Ma la paladina della sinistra lo difende

Leggi su Iltempo.it

«L'idea di tirare fuori un'altra cosa in maniera pretestuosa mi è sembrata una mancanza di grazia, una mancanza di senso di pudore.» Così Chiara Valerio commentava il discorso pronunciato da Giuseppe Valditarapresentazionefondazione Giulia Cecchettin. La scrittrice beniaminaal caviale, nota per le posizioni contro la diseguaglianza e ladi genere, s'inseriva così nella violenta polemica delle opposizioni contro il ministro dell'Istruzione, reo di aver ricollegato le violenze sessuali al fenomeno migratorio. Al caso di Giulia Cecchettin uccisa dal fidanzato Filippo Turetta, Valerio ha del resto dedicato l'imminente edizione di «Più libri più liberi»,romanapiccola e media editoria di cui è direttrice. Peccato sia poi crollata dal podiopurezza da cui accusava Valditara quand'è stata travolta dagli attacchi per aver invitatomanifestazione ilLeonardo Caffo, attualmente aa Milano per maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti dell'ex compagna, per i quali la procura ha chiesto 4 anni e mezzo di carcere (sentenza prevista per il prossimo 10 dicembre).