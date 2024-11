Superguidatv.it - Grande Fratello 2024: i nominati della settimana e le nomination di ieri sera 23 novembre | Video Mediaset

ondel 2314a puntataDurante la quattordicesima puntata delspazio anche al momento delleon. Prima di scoprire il voto dei concorrenti, Alfonso Signorini comunica che questanon ci sono concorrenti immuni. Leon sono suddivise: da un lato i concorrenti finiti in tugurio e dall’altro quelli rimasti nella casa.Al via leon palesi dei concorrenti nel tugurio:Lorenzo nomina Javier: «nomino Javier, non mi ha ancora detto la verità, vorrei prendesse coraggio per dirmi cosa pensa davvero di me»;Yulia vota Alfonso: «ci ritagliamo pochissimo tempo»;Javier nomina Lorenzo;Alfonso vota Yulia;Mariavittoria vota Lorenzo: «è quello con cui ho meno rapporto».Lorenzo è il concorrente più votato dal gruppo dei tuguriati e va direttamente al televoto.