Formiche.net - Come rispondere ai sabotaggi dei cavi? Risponde Braw (Atlantic Council)

Leggi su Formiche.net

Per Josep Borrell, Alto rappresentante dell’Unione europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, non è stata una coincidenza la rottura deisottomarini nel Mar Baltico che collegano la Lituania alla Svezia e la Finlandia alla Germania (tutti Paesi membro della Nato). “Ho dei sospetti, ho delle indicazioni, ho delle informazioni (.) ma non sono conclusive”, ha dichiarato alla radio Cadena Ser. “Questo non è stato un incidente più di quanto lo sia stato l’esplosione del Nord Stream”, ha aggiunto. Questo tipo di infrastrutture critiche “è molto vulnerabile” ed eventi simili “possono proliferare e aumentare”, per questo è necessario “adottare misure per preservare queste infrastrutture da cui dipende la vita quotidiana”, ha spiegato ancora il capo della diplomazia europe. “Non è un problema di credere o non credere, certamente non è stato un incidente”, ha ribadito.