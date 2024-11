Quotidiano.net - Cicloturismo. Il boom dell’Emilia. Romagna

di Andrea Biondi ll 2024 è stato l’anno della nuova consacrazione del ciclismo in Italia e in Emilia-. La ’festa in giallo’ del Tour de France ha fatto re-innamorare della bicicletta come palestra all’aperto, alternativa all’auto per il commuting, compagno di vacanze ’slow’. Una mobilità più sostenibile è possibile, anche se lo stato di molte strade (con l’accanimento atmosferico che ne compromette i tracciati) e l’etica degli automobilisti fanno passare la voglia. A Bologna dal 4 al 6 aprile 2025, in piazza Lucio Dalla (dietro la stazione ad alta velocità) c’è la ’Fiera del’ (www.fieradel.it), per quei bike lovers che vogliono conoscere destinazioni, tour operator e professionisti del settore. Sarà la quarta edizione: quest’anno erano oltre 15mila i visitatori e 120 gli operatori.