Liberoquotidiano.it - Casa a Prima Vista, com'era Gianluca Torre prima del successo in tv: le foto sconvolgenti | Guarda

Com'eradelconsu RealTime? Basta andare a spulciare leda lui pubblicate su Instagram per scoprirlo. Il noto agente immobiliare del seguitissimo programma ha 56 anni e viene da Milano. Dopo la laurea in Economia e Commercio all'Università Cattolica del Sacro Cuore nei primi anni ‘90, da giovane pare che non avesse alcuna intenzione di lavorare nel settore immobiliare. La sua carriera sarebbe iniziata come consulente, poi sarebbe stato pubblicitario, e infine nel 2018 ha detto addio al mondo della comunicazione ed è andato alla ricerca di nuovi stimoli. In quel momento è iniziato il suo percorso professionale nel settore immobiliare: in un primo momento era un piccolo investitore, poi è entrato a far parte dell'azienda E&V, per la precisione nel team di Porta Romana, mentre da qualche mese è sbarcato anche in tv.