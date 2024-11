Agi.it - Alessandro Basciano scarcerato: “Giustizia è stata fatta”

Leggi su Agi.it

AGI - La gip di Milano Anna Magelli ha disposto la scarcerazione revocando ogni misura cautelare per, portato in carcere la sera di giovedì 21 novembre su ordine della stessa giudice. Lo fa sapere il suo avvocato Leonardo D'Erasmo. La liberazione del dj e influencer, accusato di atti persecutori nei confronti della ex fidanzata Sophie Codegoni, arriva a poche ore dall'interrogatorio di garanzia. Nel confronto con il giudicee il suo legale avrebbero portato all'attenzione della giudice elementi che avrebbero smontato l'impianto accusatorio "almeno nel senso che ora è chiara la mia estraneità ai fatti. Dall'ordinanza che dispone la revoca della misura cautelare emerge come le menzogne vengano a galla. Ora chi ha mentito pagherà le conseguenze nelle opportune sedi.