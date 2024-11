Ilrestodelcarlino.it - Viali torna da ex, riecco la Reggiana. Mignani: "Decideranno gli episodi"

Siin campo dopo l’ultimo stop dell’anno per gli impegni delle nazionali. Ed è subito derby. Non il più sentito dal popolo bianconero, ma comunque sempre un derby con una emiliana, la, guidata da una vecchia conoscenza del Cesena, quel Williamche ha condotto bene i bianconeri per due anni e mezzo in tre stagioni condizionate dal Covid. Non ci voleva la sosta, acquisiti equilibri tattici e motivazioni, il Cesena, infatti aveva cominciato a viaggiare col vento in poppa, dopo lo sberlone subito dalla Samp. Sono arrivate 3 vittorie sonanti con Brescia, Sudtirol e Cittadella e il pari di Salerno che hanno proiettato il Cavalluccio in quarta posizione, alle spalle del terzetto di testa (Pisa, Sassuolo e Spezia) che sta ammazzando il campionato. "La sosta serve e non serve, ma c’è e bisogna accettarla – ha commentato mister Michelealla vigilia del match –, la squadra ha lavorato nella maniera giusta, abbiamo provato a dosare i carichi di lavoro e adesso dobbiamo essere pronti a ripartire come prima dello stop".