Traffico Roma del 23-11-2024 ore 09 | 30

LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione proprio ilsulle strade principali della capitale attenzione per un incidente in via di Tor Tre Teste quando era lentamente all’altezza di via Tobagi corteo con chiusura temporanea tra Piazzale Ostiense Piazzale Vittorio Emanuele II dalle 13 alle 19 altro corteo a partire dalle 18 fino alle 20 con chiusura temporanea nel tratto tra via Frentani e piazzale Aldo Moro il percorso via dei taurini via dei ramni via dei marruccini modifiche Le possibili sui percorsi delle linee bus possibili disagi alla circolazione dalle 21 di stasera alle 21 di domani è in programma uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia Trenitalia TPER e Trenord treni possono subire cancellazioni o variazioni di servizio da Maria Barbara termine tutto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità