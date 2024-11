Rubano soldi e un bancomat in canonica, ma le spese pazze con la carta li inchiodano

Leggi su Corrieretoscano.it

LIVORNO – Furti dicon cui effettuavanoe colpi in serie in case e uffici : nei guai un giovane, non ancora ventenne, e una donna sulla quarantina. Questi l’esito delle indagini dei carabinieri del comando provinciale di Livorno. A carico della donna, considerata la sua pericolosità sociale e la necessità di impedirne il libero spostamento e la reiterazione del reato per l’accertata elevata capacità a delinquere, evidenziata anche dal lungo elenco delle denunce a suo carico, è stata disposta la misura degli arresti domiciliari, mentre a carico del più giovane, quella della presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. L’indagine ha preso avvio i primi giorni di ottobre, dopo che è stata presentata denuncia ai carabinieri della stazione di Livorno, per l’effrazione della porta dell’ufficio parrocchiale e conseguente sottrazione di 600 euro in contanti dalla, oltre ad una, intestata proprio alla parrocchia, con cui erano state eseguite frenetiche e reiterate operazioni, sia di prelievo contante per oltre 2000 euro sia tentativi di acquisti e prelievi in esercizi all’interno di un centro commerciale di Empoli, che non andati a buon fine per ll’intervenuto blocco della tessera