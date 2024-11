Ilrestodelcarlino.it - Riapre Palazzo Pepoli, la storia è ancora qui

Aspettando notizie sul futuro Museo Morandi che qui dovrebbe essere trasferito dal MAMbo (tra un paio d’anni, secondo le anticipazioni date da Lepore a margine della fiera di Santa Lucia),il 30 novembrecon il Museo delladi Bologna e un’immersione nella cultura della nostra città tiene insieme passato e presente tornando (come alle origini) anche ad abbracciare il dialetto. Il taglio del nastro sarà tra una settimana, alla presenza del sindaco Matteo Lepore, di Patrizia Pasini, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio e Daniele Ravaglia, presidente di Bologna Welcome:tornerà in una nuova veste grazie alla collaborazione tra il Comune e la Fondazione "che ha concesso questo sito museale per consentire un arricchimento del circuito culturale cittadino", si legge nell’annuncio.