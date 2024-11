Ilrestodelcarlino.it - Picchia la moglie e aggredisce i carabinieri: 26enne bloccato con lo spray al peperoncino

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Parma, 23 novembre 2024 -laaccusandola di avergli mentito su un paio di scarpe, poi arrivano ie si scaglia contro di loro. Un’aggressività fuori controllo, i militari sono riusciti a bloccarlo solo con l'aiuto delloal. Arianna Meloni, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Maria Elena Boschi, Luana Zanella, Laura Ravetto e Catia Polidori per la campagna 'Nessuna scusa' promossa contro la violenza alle donne e lanciata a pochi giorni dal 25 novembre, giornata internazionale dedicata al tema, 22 novembre 2024. NPK Frame da video +++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA +++ +++ NO SALES; NO ARCHIVE; EDITORIAL USE ONLY +++ È successo a Parma, dove ieri sera si è consumato l’ennesimo caso di violenza sulle donne.