Ilrestodelcarlino.it - Parco Azzurro, nuovi giochi. E lavori al centro Il Faro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Prosegue l’opera di riqualificazione delin via Lesi a Faenza, pesantemente alluvionato nel maggio 2023. Nell’area verde infatti è stato riassettato completamente il fondo dove si erano depositate tonnellate di fango, inoltre si è proceduto con la piantumazione del prato, sono stati creatistradelli e un terrapieno lungo il campetto da pallacanestro che fungerà da tribuna naturale. Proprio il campetto sarà oggetto di un ulteriore intervento per renderlo polivalente, e quindi utilizzabile anche per giocare a pallavolo. Inoltre, grazie a un contributo di 52mila euro dal fondo unico Giustizia attraverso il progetto Sicurezza urbana della polizia locale, saranno installate nuove attrezzature ludiche e per l’attività fisica: trea molla, una casetta in legno, due pannelli per attività dedicate ai più piccoli, una torre con scivoli e un’altalena.