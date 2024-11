Oasport.it - LIVE Italia-Nuova Zelanda 6-3, Test Match rugby in DIRETTA: Garbisi firma il nuovo vantaggio azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17?- Perfetto Paolo!6-3.16?- Velo degli All Blacks e subito opportunità per.15?- Da 40 metri Barrett centra i pali.3-3.14?- Difesa stavolta indisciplinata degli azzurri. Subito occasione per il pareggio a quota 3.12?- Non sbaglia3-0.12?- Fallo di Savea.che sceglie di andare per i pali.10?- Che recupero di Lucchesi! L’mette correttamente le mani sulla palla rubandola al portatore avversario della maul. Calcio stupendo di Page-Relo edche torna ad offendere.9?- Ingresso laterale di Lucchesi, con l’arbitro che se ne accorge ed assegna il calcio di punizione agli ospiti.7?- In avanti di Jordan. Prima mischia con introduzionena.6?- Altro calcio di punizione guadagnato dallacon la mischia ordinata.