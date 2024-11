Oasport.it - LIVE Berrettini-Kokkinakis 6-7, 6-3, 7-5, Italia-Australia 1-0 Coppa Davis in DIRETTA: Matteo, sei un campione!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SECONDO SINGOLARE DICON SINNER (2° MATCH DALLE 13.00)LADEL DOPPIO DIDI(3° MATCH DALLE 13.00)16.05 Appuntamento a tra poco per il secondo singolare. Un saluto sportivo.16.04 Adesso toccherà a Jannik Sinner completare l’opera contro Alex De Minaur.16.03ha dimostrato una testa da. Ha ribaltato con una straordinaria forza di volontà una partita che si era complicata dopo un primo set che aveva sciupato.16.02ha battuto 6-7, 6-3, 7-5 Thanasiin 2 ore e 43 minuti. E’ stata una vera battaglia da.7-5 ACE AL CENTRO!E’ UNSTRAORDINARIO!1-0!40-15 Velenosissimo rovescio in back distecca di diritto.