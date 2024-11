Iltempo.it - L'Atalanta vince 3-1 a Parma e raggiunge in vetta l'Inter

(ITALPRESS) –tutta nerazzurra in Serie A. Dopo la cinquina dell'arriva il tris dell', che sconfigge 3-1 ilin un match dominato e griffato dalle grandi firme di Gasperini: apre Retegui (12° gol) e chiude Lookman, che si era visto annullare due reti. Domina sin dal via la Dea, che annichilisce una rivale troppo disattenta nella fase difensiva. I nerazzurri passano dopo quattro minuti con una tipica azione “alla Gasperini”: Bellanova sfonda sulla destra, testa di Retegui ed è 1-0. Bonny risponde subito per ilma, all'8?, arriverebbe il bis: tacco di Pasalic per Lookman, ma tutto è fermo per offside. Retegui sfiora due volte la doppietta e l'continua a spingere contro un'avversaria che fatica a uscire dal guscio, trovando il meritato bis. Una rete che arriva al 39?, sulla spinta di Ruggeri: l'esterno pesca Ederson, che insacca il 2-0 in scivolata.