Lamberto Sposini che fine ha fatto dopo la tremenda malattia? Ecco come sta oggi

, amatissimo giornalista televisivo, ha interrotto improvvisamente la sua carriera professionale a causa di un malore.cheha!Leggi anche: Mara Venier al compleannolitiga con la figlia Matilde:cosa è successoConduttore della televisione di Stato tra i più amati,è stato al timone de La Vita in diretta per diversi anni. Tutto fino a pochi minuti prima del malore che l’ha allontanato dal suo lavoro. Cheha? Raccontiamo di seguito quanto è accaduto al famoso giornalista della Rai!sta?Colpito da emorragia cerebrale,ha visto la sua vita cambiare drammaticamente. Pur essendo lucido, il celebre giornalista non riesce a parlare più. A causa di un grumo di sangue di circa sette centimetri, che ha premuto per quattro ore sull’area del linguaggio,ha perso l’uso della parola.