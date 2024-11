Oasport.it - Jannik Sinner sottolinea: “Vincere la Coppa Davis sarebbe molto importante, ma abbiamo già dimostrato la nostra forza”

Dopo aver conquistato la 72ª vittoria in 78 partite disputate nel 2024,si è trovato a confrontarsi con i media nella consueta conferenza stampa post match. Il n.1 del mondo ha rispettato i pronostici e sconfitto l’australiano Alex de Minaur (n.9 ATP) con il punteggio di 6-3 6-4. Con questo risultato, l’Italia si è assicurata la qualificazione alla finale didi domani, dove incontrerà l’Olanda.Aè stato chiesto un commento su quanto dichiarato da de Minaur ai microfoni, sul paragone che l’australiano ha fatto nel descrivere il gioco dell’italiano. L’aussie ha parlato di un puzzle difficile da completare. “Penso che ognuno di noi abbia determinati giocatori, che ho e ho avuto anch’io, contro i quali si cerca di capire come giocare, quale sia il modo migliore per batterli.