Sport.quotidiano.net - Inter a valanga sul Verona: l'Hellas cede malamente 0-5

, 23 novembre 2024 – Paolo Zanetti aveva chiesto ai suoi di non essere spettatori, invece è accaduto. L’passeggia sulal Bentegodi e lo fa con una superiorità disarmante e schiacciante, ben spiegata dai cinque gol segnati nel solo per primo tempo per mettere in chiaro che oggi non ce ne sarebbe stata per nessuno. Troppo molle e debole il, che ha aperto spazi incomprensibili in difesa e l’ha potuto banchettare con gli attaccanti, Correa ad aprire le marcature e poi doppietta di Thuram, successivamente arrotondate dai gol dei difensori con De Vrij e Bisseck a mettere importanti timbri personali. Nulla da salvare tra i gialloblù e la posizione di Zanetti, dopo una non prestazione così, appare a forte rischio. La portata della sconfitta è data anche dal fatto che l’solo una volta aveva segnato cinque gol in un tempo in trasferta: era il 1964.